FKA Twigs與沙拉保夫分手後　患創傷後壓力症候群

英國女歌手FKA Twigs上月入稟控告《變形金剛》（Transformers）系列男星舊愛沙拉保夫（Shia LaBeouf）性襲擊、襲擊與造成情緒困擾，更故意向她傳染性病，當時阿沙發出聲明否認指控，但承認酗酒與暴力習慣，經常傷害身邊人。FKA Twigs日前接受網台訪問，仔細講述2018年與2019年拍拖期間所受的肉體、精神與情緒虐待。

她透露：「如果我只係對侍應或其他人有禮貌，佢就會覺得我同人調情同出軌，但我只係叫緊意粉或者有禮貌。佢就話我應該明佢係咩人，如果我愛佢，就唔可以同其他男人有眼神接觸。」她自此與阿沙出街時，只會望住地下，也與親友疏離。

阿沙又會在半夜4時至7時無端端弄醒她，各種無理取鬧，質疑她望住天花板是否計劃要離開自己。她表示：「分手之後有一段長時間，我半夜畀嘢整醒咗嘅話，就算只係我隻狗，或者係一啲聲，或者只係我需要去廁所，我都會恐慌症發作。我患上咗創傷後壓力症候群，我諗呢個社會冇乜點討論呢樣嘢，講出分手後可以點療傷，要花幾多功夫去復原，變返原本嘅自己。」