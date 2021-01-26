本日日本：嘆溫泉唔使除衫

今時今日，竟然著住衫都可以享受溫泉感覺？無添加化妝品牌FANCL，其位於FANCL銀座SQUARE的旗艦店，即日起至2月11日舉行可以感受溫泉氣氛的「旅行Square湯」企畫，其中10樓的Sky Garden便有與別不同的Square~湯，特別裝上了模擬浴池的外框，入面擺放了能感受微溫的座椅，並且整個空間都充滿以溫泉為主題的精油香味，加上牆壁掛有日本風呂經常見到的富士山壁畫，及有螢幕播放各地露天溫泉的絕景，就算因疫情關係未能到其他地區旅遊，也可以幻想置身於其他溫泉勝地放鬆身心。

在提供飲食的樓層，亦可以品嘗到溫泉旅館的味道，例如9樓的創作料理 FANCL令和本膳有冬日海鮮炮製的餐單，8樓的Rainforest Cafe則提供泡溫泉必喝的牛奶咖啡、水果牛奶及使用FANCL青汁製作的「豆乳青汁」。此外7樓的FANCL元氣Station還有期間限定在檜木香氣包圍下練習呼吸的SUU-HAKU，實行多方面鬆弛身心！