一文睇晒《陀槍》陳三元的一生　原來佢哋都拍足5輯

無綫劇《陀槍師姐》由1998年拍下第1輯即成警匪劇經典，一直拍到2004年播出《陀槍師姐IV》，相隔17年後再有新1輯出街，陪足大家橫跨2個世紀仲見證埋時代轉變，當中由滕麗名飾演嘅「陳三元」孭重飛，由第1輯拍到落尾，有份見證住阿女升呢做警司嘅「二妹姐」朱咪咪都一樣有得留低！

由第1集開始，「陳三元」只係1位軍裝女警，捱足23年終於升職做警司，大家都睇到好欣慰，除咗睇住三元逐步紮職之外，仲陪伴佢走過人生高低谷，好似佢遇上好拍檔「朱素娥」關詠荷、喺《陀槍II》被面具色魔殺人犯駱達華強姦、同「程峰」魏駿傑拉埋天窗再生埋愛女「程莎莎」，一直去到程峰失蹤，都一一打動觀眾心。

而新1輯就講三元原本對前夫之死未能釋懷，後因陳豪酷似前夫而暗生好感，最後更決定放下前夫，令人催淚，套劇分分鐘可以改名做《陳三元的一生》！

唔好以為得陳三元自己一個孤零零面對起跌，其實仲有「二妹姐」朱咪咪全程陪佢走過，而「頂爺」李成昌亦同樣「跟足」5輯，加上囡囡「程莎莎」黃美棋由妹妹仔變到依家真真正正大個女，真係隨時有機會睇埋程家嫁女呀！

而今次擔大旗嘅陳豪，原來一早就喺《陀槍師姐III》演過反派，計落呢次係佢第2次拍《陀槍》系列，佢仲由古惑仔搖身一變做飛虎隊督察，新劇中就扮苛刻，將會同宣萱由歡喜冤家變成情侶。