Now TV推一機三睇　娛樂在家新常態

【特約報道】一部機頂盒 三個裝置同時睇

抗疫仍然是日常，過去一年，在家娛樂已經是常態，亦是熱門話題，除了看電視，家庭成員更會用不同裝置上網、睇節目。為了滿足客戶的娛樂新常態，Now TV特別推出「一機3睇」，只需要一個Now TV解碼器，便可供一部電視及兩個「Now隨身睇」(Now Player)流動應用程式，又或網頁版同時收看不同節目，無論一家人睇波、煲劇及睇STEM節目都可以同時就位，而一家大細也可以按自己的喜好同時觀看，最貼心是不論現有或新客戶皆可享用此功能。

精彩節目 在家娛樂必然選擇

一家人年齡層各不同，爸爸、媽媽和孩子對電視節目的要求也各有不同，Now TV的節目適合家人按自己口味作出選擇，好像爸爸愛體育運動又想放眼看地球，近期就可以透過「6星級體育組合」看到有港隊代表出戰的《世界羽聯巡迴賽總決賽》(Now Sports 1 & 5 (Now TV CH. 631 & 635))；也可以欣賞《ATP盃2021》及本年度首個網球大滿貫賽事《澳洲網球公開賽》(FOX Sports(Now TV CH.670-672))；當然還有英超、西甲、歐聯、歐霸等頂級足球賽事啦！

此外，爸爸可透過Now True 自選服務增廣見識，欣賞到題材多元化的節目，例如人物傳記、藝術文化、商業科技、生活知識及其他觸動人心的故事。當中推介BBC Earth製作耗時4年的自然歷史系列《完美星球》，BBC足迹遍布31個國家，製作團隊超過200人，探究地球的強大自然力量：火山、太陽、海洋和氣候，讓觀眾知道自己身處的星球絕對得來不易。

至於媽媽就愛煲劇，「亞洲娛樂組合」內的Now 劇集Express多套劇集緊貼當地播放，當中包括由編劇北川悅吏子執筆，並由久休復出的菅野美穗聯同濱邊美波主演、成為很多日劇迷2021一月必追劇之一的《從天而降億萬顆星星》；又有日本人氣男星竹內涼真同混血女模中條彩未一齊打喪屍的《與你在世界終結之日》，兩套日劇均是Now TV全港獨家播放。另外，還有緊貼韓國24小時上架、改編自內地網路劇《太子妃升職記》的《哲仁王后》，媽媽肯定追唔停

現今學習大潮流是STEM，所以小朋友最適合「STEM 學習組合」，在家寓學習於娛樂，在《STEM! 解鎖任務》中會引領小朋友探索生活中不同科學元素，並透過簡易實驗，發揮 STEM精神，讓小朋友實戰了解不同科學原理，解鎖各項非常任務。特別推介Now TV熱播STEM節目欄首位的《金牌小特務之特別調查組》(雙語廣播)，以及第二位的《留堂大冒險》(雙語廣播)，帶小朋友進入科學世界，探索當中奧秘。

特別溫提，客戶還可以一機3睇Now新聞台及Now財經台，隨時隨地了解世界時事。

配合全新介面 加強個人化特色

隨着家庭成員的不同觀常習慣，能夠擁有個人化的專屬介面就更見方便，Now TV新推出了「個人化專屬介面」，讓最多5名家庭成員建立個人化的專屬介面，於介面內直接瀏覽我的觀看列表、我的直播頻道及我的自選服務。以「一機3睇」連結「個人化專屬介面」，將Now TV的娛樂功能進一步擴大，而且更見方便。

全新月費計劃：三重6星級體育精選組合

為配合一機3睇，Now TV更推出全新優惠月費計劃《三重6星級體育精選組合》，全新客戶每月只需$333就可以收睇到「6星級體育組合」、「亞洲娛樂組合」及「STEM學習組合」，另再送2,288 Club積分或以優惠價$1,899換購10.2 吋 iPad Wi-Fi 32GB-太空灰 (建議零售價: $2,599)一部！一機3睇加上全新月費計劃，勢必成為一家人在家娛樂的必然選擇。