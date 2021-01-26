Mercedes-AMG E-Class　全線登陸

繼Mercedes--Benz E-Class Coupe及Cabriolet宣布正式抵港，源自 Affalterbach 的高性能系列Mercedes-AMG E-Class亦拉大排緊隨其後全線登陸香港，這次涵蓋 Saloon、Estate、Coupé 和 Cabriolet 車型。

車頭和 AMG 專屬面罩經重新設計，進一步增強 AMG 系列特色。車廂亦經全面升級，配備全新雙輪輻設計AMG Performance 軚環，按鈕與軚環無縫接合，擁有賽車經典特色的軚盤輪緣設有感應墊，若偵測到駕駛者一段時間內並無手握軚環，系統會發出一連串警告；若駕駛者繼續無動作，最後就會啟動緊急制動輔助系統。MBUX 資訊娛樂系統是另一亮點，配備觸控式屏幕和觸控板、智能語音控制及AMG 專用的屏幕和設定。

其中高性能旗艦E 63 S 4MATIC+，配備 AMG 4.0 L V8 雙渦輪增壓引擎，最大馬力維持 612hp，850Nm最大扭力涵蓋 2,500到4,500rpm，無論哪個油門位置都能輕易感受到優越快感。E 63 S Saloon 的0-100km/h加速僅需3.4秒。