前度指貪錢呼冤！梁雪瑤做建築設計幫補出歌

鬧出負面報道的前亞姐梁雪瑤（Sheryl），被前度爆她貪慕虛榮，想黐有錢人，Sheryl大感委屈，她向友人哭訴，平日出入搭港鐵、巴士，沒有名牌手袋及衫褲，她更自爆為了生計，最近做回建築設計的老本行，她說：「用咗6位數做咗2首歌，要努力搵錢，依家喺建築公司兼職建築設計。」

讀建築設計出身的她以許廷鏗為榜樣，對方邊做牙醫邊唱歌，朋友都叫她不要放棄自己的專業，所以她決定考建築師牌，她說：「個牌都要時間浸淫，除咗要再讀Master，都要有相關工作經驗，所以我兩邊同步去做，始終都驚娛樂圈係青春飯，建築設計長久啲，但我唔會放棄唱歌夢想。」

最近自資推出第2首歌《王子與矮人》，再次由自己填詞，又揼本製成CD，她說：「人生第1隻CD，係好好嘅紀念。」身高173cm的她坦言都試過曾有男朋友矮過自己，她覺得身高不是問題，內在條件更吸引。跟亞視已經解約回復自己身的她，之前以嘉賓身份到無綫錄影《姊妹淘》節目，她希望能亮相更多平台，讓大家對她有更多認識，她說：「我覺得邊個平台都好，最重要可以宣傳自己嘅音樂。」

場地 ：FB Eat All Day