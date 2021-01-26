亂咁飲醉酒　激戰冇停手

因應防疫措施，所有酒吧都要暫停營業，有云酒乃穿腸毒物，飲少啲酒對健康都係好事，而且飲得多分分鐘會做錯事！AV業界資深人士神仙乙就話，唔少AV作品嘅第一場激戰都係因為飲醉酒而發生，繼而梅開二度，甚至三度，簡直就係砌到冇停手，對男方嘅身體固然帶來極大負擔，有時仲要面對好多倫理問題，全因醉酒之過！

三喜臨門

喺PLANET PLUS出品嘅《鄰家爆乳妻泥醉入錯屋》中，男主角浩二每日都一個人孤單度過，有一晚終於等到幸運女神眷顧，仲令佢三喜臨門添！話說佢因為唔記得鎖門，突然有人開門入屋，不過對方唔係賊，而係隔籬屋嘅巨乳人妻鈴木真夕，此乃一喜！二喜就係真夕原來係飲醉酒入錯門，三喜就係阿妹慾火大盛，當咗浩二係佢老公，捉住佢又攬又錫，仲自動波埋牙激戰！好彩浩二雄風強勁，搞到夕妹高潮迭起，令佢相當回味。自此之後，真夕成日搵浩二上床，重溫激戰快感。

四眼妹發狂

喺E-BODY推出嘅《在公司酒會之後，我被一個醉酒而害羞的會計人員帶回家》入面，花宮亞夢係一位斯文四眼OL，每日喺辦公室默默地工作。有一日，公司搞咗個晚餐聯誼聚會，結果亞夢飲到醉醺醺，男同事真彥好心送佢返屋企。點知一入到屋，阿妹就發晒姣捉實真彥猛咀，同時主動除晒衫，真彥始發現原來夢妹身懷極品巨乳！不過，佢想做主動都唔得，因為慾火高漲嘅夢妹已經先佢一步上陣，仲要係打真軍添！完事後，兩人溫馨共浴，期間又打番場水戰，但係事情仲未完結，因為夢妹係色中餓鬼，一次又一次咁捉住真彥激戰直到天光！

男友面前出軌

Kawaii推出嘅《在男友面前一次又一次高潮》，講述櫻萌子同男友喺同一間公司工作，有一日上司佳祐帶佢哋一齊出差，傾成生意之後，於是去大吃大喝慶祝一番。萌子同男友都飲得有幾分醉，於是佳祐就帶佢哋去酒店過一晚，男友因為不勝酒力而熟睡，而佳祐趁呢個時候向萌子埋手，狼胎地又索吻又求歡，阿妹起初都有少少反抗，但係佳祐嘅床技實在勁過男友好多，令佢好快就沉醉於快感當中，完全被對方征服！

簡評

醉酒誤事嘅例子真係多不勝數，睇吓今次為大家介紹嘅作品就知，飲醉酒真係會做錯事，後果不堪設想呀！喺3部作品中，本仙最鍾意花宮亞夢主演嘅《在公司酒會之後，我被一個醉酒而害羞的會計人員帶回家》，阿妹身材高挑又大波，真係火辣得緊要！另外，佢由斯文四眼OL變成癡女嘅反差極大，加上同男優砌到出晒汗，非常精彩！