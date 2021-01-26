着涼初愈　性機能未恢復

Q：老公30多歲，喜歡游泳，早前趕在泳池關閉前，日日都密集去游水，可能是冷親加上體力透支，病了足足兩星期，服用特效藥，現已痊愈。期間他感到不適又怕傳染，我們便分房睡及停止性生活。現在已恢復性生活，但老公的表現明顯變差，有勃起困難和容易變軟，試過朝早打個大噴嚏，便洩出了分泌黏在內褲。一場小病好像令他的性機能變弱，要多久才復原？我催促他去看中醫，但他總是推三推四，說瞓多點就得，他寧可自己繼續瞓客房，我說兩個人一起睡比較暖都不願同床，現在天氣又凍又是長假期，分床睡令我不開心，請問調理是不是有幫助呢？

Winnie

A：現時各種病毒和細菌肆虐，使人容易不慎染病，身體受疾病打擊，免疫力下滑，純靠藥物擊退症狀，初愈後仍會身體虛弱、身心委靡，通常需要較長時間復原，而男性缺乏精神和氣力去行房，亦屬非常普遍的情況。

當一位男性患病，每每首當其衝是連性慾都大大降低，惟患病期間縱使暫停斷房事，男性身體依然不停製造精液，當儲精囊溢滿，身體只好藉由某些簡單的自然反應把暫時用不着的東西排出。打噴嚏衍生的一股擠壓力，正好是身體乘機排出性分泌物的好時機。性分泌物經由尿道擠到龜頭，潺潺的擠了出來，惹起遺精的疑慮，其實這只是偶發遺精，不會是長遠的後遺症。

丈夫剛剛痊愈，性機能表現暫不達標，實屬平常，雙方毋須過分擔心或構成壓力，青壯年男性甚少因病了一場而導致長遠的性功能衰退，除非那是頑疾吧。充足睡眠能助恢復健康，如丈夫覺得獨個兒睡較能休養生息，不妨體諒，待對方的健康好轉才再度溫存。見中醫是很好的提議，丈夫或許是抗拒吃中藥，也可能是怕調理需時，不想覆診之類。要令頑石點頭，可嘗試軟性的勸說，游說只不過是去把把脈，聽聽中醫建議自家煲甚麼湯水。的確，湯水和食療等可發揮調理功效。另外，便是加強維他命和微量元素如鋅、鎂、鐵、鈣的補充，這皆有助恢復男性的整體健康和性機能。

李偉儀