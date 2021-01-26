Layla London　瞓身迎戰　一炮而紅

向現實低頭並唔係一件可恥嘅事，可恥嘅係低頭之後唔努力，咁就真係太過可惜。呢句話唔係亂噏，而係出自Layla London把口。呢位人氣巨乳脫星之所以有咁勵志嘅說話，原來係同佢嘅出道嘅經過有關。

向現實低頭

每個人總有夢想，喺美國北卡羅萊納州出生嘅Layla London亦一樣。佢夢想成為一位兒童教育工作者，因為佢自細就要幫忙照顧家中弟妹，充滿愛心嘅佢，希望喺大學修讀兒童教育學位。可惜因為家境貧窮，高中畢業後就任職保母工作賺錢，縱然佢有幾鍾意呢份工，生活壓力卻令佢相當煩惱，尤其係面對各種開支，冇錢真係冇晒夢想！

佢有個閨密高中畢業後就投入脫星界，經常同佢分享工作情況，當佢發現拍四仔所獲得嘅片酬，能夠應付生活開支後，便拜託對方為佢搭路，結果憑住迷人嘅樣貌及激凸嘅上圍，成功獲得脫星經理人事務嘅合約，對方更為佢計劃未來發展方向，就係咁，2016年7月為著名四仔片廠Reality Kings演出處女作《Touch Me》。演出零經驗嘅佢，點解甫出道就能獲得大型片廠嘅垂青呢？據Reality Kings稱，因為佢哋計劃捧一啲新面孔脫星，而Layla London正好符合要求，結果佢憑住呢套作品一炮而紅！

強悍狠勁

至於當時嘅佢究竟紅成點？對唔少初出道嘅脫星嚟講，出道後一個月有3套作品演出，已經係相當唔錯嘅成績，而阿妹出道冇耐，就為Brazzers、Kelly Madison、Naughty America、Digital Playground等著名片廠演出之餘，每個月起碼有5套作品推出，最高峰時更多達8套！須知道，天后級脫星每個月都係呢個數字而已，難怪喺2018年嘅AVN同XBIZ頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」。

除咗因為外形迷人，Layla London迷人嘅地方在於佢強悍嘅床上作風，面對神兵利器或高大猛男，身形嬌小嘅佢不但毫無懼色，更係瞓身迎戰，正係呢種勇往直前嘅狠勁，深得四仔迷熱愛。佢解釋自己之所以咁勇，係因為既然決定投身四仔界，就要做出一番成績，而且愈戰愈勇。不過2017年底身體出現問題，需要休息兩個月，因而令佢失落「最佳新進脫星」獎項。2018年佢再次發力，但喺年底再次受傷而暫別四仔界，經過兩次休養後，佢嘅表現雖然冇以前咁狂野，但仍深得四仔迷愛戴。

Layla London好鍾意喺社交網同粉絲分享生活點滴，當然唔少得自拍性感照相同短片啦！最近佢做埋心情輔導員，專為粉絲解決愛情上嘅問題。之但係佢點解咁有經驗？咁佢就冇解釋喇！

Profile

出生日期：1994年10月31日

身高：157cm

三圍：34G-25-36