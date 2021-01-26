【次次拎蔡思貝出嚟】何依婷夭中胡鴻鈞死穴

藝人何依婷、胡鴻鈞正式為無綫新劇開工，二人戲內戲外經常單單打打，女方起初敵不過，後來以其緋聞女友蔡思貝擊退他，相當搞笑。

無綫重拍經典劇《十月初五的月光》，日前正式開工，一班主角何依婷、胡鴻鈞、羅天宇、石修及米雪等齊齊到流浮山進行開鏡拜神儀式，祈求拍攝順利。劇中分別飾演「君好」與「文初」的依婷與胡鴻鈞甫見面即不停互窒，他倆首次合作拍劇，甚有「火花」！接受無綫娛樂新聞台訪問時，被問會否有親密戲？胡鴻鈞即說：「Cut晒㗎喇，同監製講咗。」依婷亦不甘示弱：「唔想同佢有囉！」二人更搶着表示會跟羅天宇多點親密戲！胡鴻鈞又以「前輩」稱呼依婷，指有參考對方在劇集《機場特警》的演出，依婷即反擊：「但係你唔係睇我吖嘛！你睇個女主角（蔡思貝）之嘛！」令胡鴻鈞即時語塞，不禁投降說：「講番你好唔好？」非常搞笑。

事後依婷接受東網訪問，笑說：「胡鴻鈞成日都窒我，但係唔緊要啦，佢喺劇中成日畀我恰，所以要平衡番。」提到其新造型相當年輕，她說：「我為個角色剪咗個劉海頭，我諗由我讀書時期都未試過咁短，都剪咗4、5吋。（喺流浮山拍外景會唔會好凍？）好在呢幾日唔係咁凍，劇組都好好，準備咗好多暖包畀我哋。」至於曾透露自己忽然有渴睡情況的羅天宇，不時要到流浮山開工，他坦言：「喺屋企去，車程都要個幾兩個鐘，有時仲要塞車，依家我都拍緊另1套劇，如果1晚開得夜，第2朝要去流浮山，我就會Call車，唔會自己揸，因為揸長途車眼瞓會好危險。」