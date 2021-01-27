【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月十五乙亥火開日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：祭祀、作灶、拜師

忌：嫁娶、栽種、補塞

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、4、6、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊

安守本分，事不關己勿亂插嘴，免自招煩惱。

金牛

幹勁十足，工作效率高，有利談判或傾生意。

雙子

謹記穩中求勝，以平常心處事，忌心浮氣躁。

巨蟹

事業順利，獲貴人支持，但要好好控制脾氣。

獅子

整體運勢差勁，理財要審慎，鹵莽易招虧損。

處女

異性緣很強，有機會與心儀對象單獨相處。

天秤

職場上不乏奇遇，但財運弱，有破財之象。

天蠍

謀事愈急愈亂，跟同事緊密合作方可成功。

人馬

突發事故帶來壓力，隨機應變，可迎刃而解。

山羊

愛情吉日，單身者若抓住好運，可覓得良緣。

水瓶

事業發展時好時壞，謹記意氣用事只會更糟！

雙魚

不是投資的好日子，急功近利只會得不償失。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇（32歲）

旺弱指數：（升）龍 家宅旺

（跌）蛇 財運跌

鼠

運氣一般，心神不定易犯錯，勿推卸責任了。

牛

心思縝密，社交能力強，工作煩惱一掃而空。

虎

財運上升，凡事有商有量，可解決經濟難題。

兔

眼光獨到，認清自己需要甚麼，倍添自信心。

龍

家宅運不錯，已有伴侶者可享受愛情的甜蜜。

蛇

是日沖煞，財運跌，投資眼光差，容易失誤。

馬

多與同事交流訊息，有利求財，可得到商機。

羊

壓力沉重，身邊沒有可靠的人，易慌張失措。

猴

上班族不妨悉心打扮，有助得到關注與好運。

雞

保持踏實可獲貴人扶持，但要提防小人暗算。

狗

行事不宜咄咄逼人，冷靜是解決困難的鑰匙。

豬

職場上出現利好的變化，但求財方面要審慎。