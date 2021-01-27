【單拖睇示範單位】陳煒傾好婚期　愛巢等男友買

現年47歲的藝人陳煒與醫生男友陳國強，前年公開戀情以來一直甜蜜蜜，她認愛後不時被追問婚訊，近期更頻頻出動睇樓，似有意築愛巢準備結婚。昨日（26日）下午1時許，身穿黑色牛仔褲及灰色冷衫的她，單拖現身跑馬地一個新樓盤EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，門外早有職員等候，她接過樓盤資料後談了一會便入內。

她先後看了幾個不同呎寸的示範單位，邊參觀邊聽職員介紹，行勻客廳、睡房、廚房、廁所及露台，當中對廚房尤其重視，打開櫃門細看之餘，又不時發問，似乎頗感興趣。睇完單位，她到天台及會所繼續參觀，逗留近1小時才離開。

買磚頭收租

東網事後致電陳煒，問是否揀愛巢？她笑說：「愛巢等佢買啦！我自己買嘅就係用嚟投資之用。」她坦言與男友有結婚計劃，大家朝着同一目標進發，有好消息就會公布，今次是知道該區有新樓盤，故趁空檔前來看看：「個供款計劃幾吸引，而且租金回報算高，但要返去計吓數先。（目標係幾錢嘅樓？）睇番個市場，依家對1房單位好大需求。（趁樓價回落入市？）啲錢放喺度都係貶值，睇吓有咩適合投資囉！」