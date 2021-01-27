東方日報C1：Bob「嫁女」眼濕濕　朱慧敏婚禮敬茶報恩

幸福就在眼前。2004年港姐亞軍朱慧敏（Queenie）情傾心臟科權威陳良貴（Jason），大前日（24日）正式簽字結婚，榮升為醫生太太，萬千寵愛在一身，更獲老公贈以價值百萬的藍籌股票作為聘禮。媒人林盛斌化身「外父」為Queenie 蓋頭紗，激動「嫁女」的他眼濕濕首嘗「女婿茶」。

Queenie近年鮮有公開現身，原來她不單在美國完成催眠治療課程，考獲專業執照在香港發展，同時更在好友林盛斌（Bob）介紹下認識Jason，雙方情投意合，大前日在尖沙咀一間酒店舉行婚禮。拍拖僅一年即訂終身，Jason人前人後都對另一半讚不絕口，據知他深知太太屬踏實型，對鑽石不感興趣，故送上價值百萬元的藍籌股票作為求婚聘禮。雖然防疫措施限制參加婚禮的賓客人數，但一對新人浪漫溫馨的婚禮，為到場見證的20位親友帶來難忘的感動。

爆奶奶心急「助攻」

身為媒人的Bob化身「外父」，親自牽着新娘進場及為她蓋頭紗，把Queenie交給新郎時，做慣婚禮司儀的他亦差點招架不來，不禁眼濕濕並語重心長向新郎叮囑一番。新人做足防疫措施，全程罩不離口，就算錫錫這個指定動作，新郎亦只是輕吻太太額頭。婚禮不單標誌新人的浪漫和甜蜜，更是親情和友情愛的印證，Queenie向Bob和王賢誌（Vinci）奉茶送上驚喜，更邀請奶奶擔任她的見證人。

新娘子接受本報訪問時，提起老公即甜絲絲：「好多謝老公，因為佢係個好有智慧、好包容、好有愛同埋心地善良嘅人。奶奶做我嘅見證人，係我提出，因為佢同老爺當我係佢哋個女咁，拍拖一個月已經話：『快啲結婚啦！Queenie咁好條件，一定有好多男仔追佢！』今次婚禮籌備係我哋全家做嘅決定，凝聚力好強，成個過程好順利，好有被愛嘅感覺，好感恩成為陳家一分子！」

「外父」唔教造人

Queenie指Bob為她披頭紗一刻，感動得哭起來：「我同佢講『你有3個囡囡，當今次係預演一次婚禮。』我邀請佢做呢個位置，因為係佢介紹Jason畀我認識，好用心撮合。佢唔係做婚姻介紹所，但真心真意想身邊嘅朋友幸福快樂。」另一位她非常重視的賓客，非Vinci莫屬：「好似我哥哥咁，成日關心我，我未同Jason開始拍拖時，佢見到我有所顧慮，會好細心幫我思考同分析。所以我同老公畀驚喜佢同Bob，向佢哋敬茶，事前佢哋完全唔知。」

至於「嫁女」的Bob接受本報訪問時難掩興奮之情：「搵我拖新娘子進場，我覺得好榮幸，但係又好緊張！呢個咁嚴肅嘅崗位，人生第一次做，有少少騰雞！我全程眼濕濕，特別係將Queenie隻手交去Jason度，真係好似嫁女咁！」問到可有過招教路極速造人？他笑說：「唔使啦，見佢哋咁恩愛，應該好快努力造人。Jason又識咁多生仔聖手，應該冇問題！」至於Vinci笑言並非媒人，只是負責「煽風點火」撮合：「我覺得遇到啱就真係要捉緊，Jason係筍盤，願意揀個藝人做伴侶，又積極融入對方生活。至於斟茶環節，我只係飲過細妹嗰杯，今次好意外，因為完全冇準備。」

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