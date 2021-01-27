御廚級阿一即食鮑魚　煮入你屋企

鮑魚公主Lisa Lau 與師傅「世界御廚」楊貫一(一哥)一起研發御廚級即食鮑魚系列,將美味高質食品帶入每一個家庭享用,「阿一鮑魚 煮入你屋企」。（客戶提供）

【營業資訊】「世界御廚」楊貫一（一哥）與愛徒「鮑魚公主」Lisa Lau今年再獻新猷，推出「御廚級乾鮑口味即食鮑魚」，以秘製醬汁，配合獨到的烹煮鮑魚秘方，把即食鮑魚以乾鮑口味鮑汁煨成味濃腍滑、口感彈牙，只需簡單加熱3分鐘，家中自用及款客必備，精美包裝更是送禮首選。

Lisa 最近拍攝「阿一即食鮑魚」全新品牌廣告，以「傳承」為概念，傳承師傅一哥的秘製廚藝，而本身亦是法國藍帶廚師的她，在廣告中盡顯師傅傳授功架，更以師傅贈以八字真言：「選料認真 製作用心」作為骨幹，廣告中細訴師傅對其教導：「師傅不單止傳授精湛廚藝同秘方，更一起研發出阿一即食鮑魚系列，將殿堂級阿一鮑魚普及化，係師傅對我的期望。」

既獲「阿一真傳」，Lisa推出深受歡迎「阿一即食鮑魚」系列，更敢於創新，由第一款產品「阿一蠔皇鮑魚」到最新推出的「御廚級乾鮑口味即食鮑魚」，做到「阿一即食鮑魚 經典始終如一」，所以大家可到各大超市及百貨公司選購，將御廚級阿一即食鮑魚，帶番屋企享用。