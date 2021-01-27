全國電影評論學會得獎名單公布　《誓血五人組》掃4獎

被視為美國3大影評人協會的全國電影評論學會（NBR）公布電影獎得獎名單，美國著名導演史碧奇李（Spike Lee）為Netflix拍攝的越戰片《誓血五人組》（Da 5 Bloods）勇奪最佳電影，而他亦獲選為最佳導演。

此外，片中的演員包括「黑豹」已故男星Chadwick Boseman等亦獲最佳群體演出獎，而他亦獲追頒NBR Icon獎以表揚他對電影的傑出成就。《誓》共獲4獎成為今年NBR大贏家！

而以韓國家庭作主題的《Minari》以及《Sound of Metal》各獲兩獎，由美籍韓裔新導演Lee Isaac Chung的《Minari》除了獲最佳原著劇本之外，片中韓國老牌女星尹汝貞亦獲最佳女配角獎。至於影帝方面，男星Riz Ahmed憑《Sound of Metal》鼓手一角獲最佳男主角。同片的Paul Raci則獲最佳男配角。

影后方面，英國女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）憑新作《Promising Young Woman》再獲最佳女主角。被譽為金球獎以及奧斯卡最佳動畫獎頂頭大熱的彼思新作《靈魂奇遇記》（Soul）再獲最佳動畫。影片亦成為今年NBR的10佳電影之一。

另方面，2021年獨立精神電影頒獎禮同日亦公布提名名單，女導演Eliza Hittman執導的獨立電影《Never Rarely Sometimes Always》橫掃7項最多提名暫時領先！Chadwick遺作《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）和華人女導演趙婷執導的《浪跡天地》（Nomadland）各獲5獎提名，其中Chadwick憑《藍》提名最佳男主角。趙婷除了角逐最佳導演之外，奧斯卡金像影后法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）亦憑該片獲影后提名與嘉莉等女星爭獎。來自香港的男星Orion Lee憑《First Cow》提名最佳男配角。