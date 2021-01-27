【星星蜜語】平穩迎接過年　沒變幻便是好消息

由現在至2月9日，社會氣氛大致平穩。疫情仍未消退，也不太猖狂，政府的防疫措施也相對溫和，人們也習慣了這種氣氛。農曆新年將至，難掩大家喜悅迎接過節的心情，但因為經濟狀況未有改善，大家的消費力不會太暢旺。人人但求平安穩定過年，能與親戚朋友見一面便滿足，不期望更多。

十二星座提點

白羊座、獅子座、人馬座

你們保持着一貫的樂觀心態，今年未能達成的事、未能去的地方，你們仍積極盤算、籌備，預備新一年只要有機會就重整旗鼓，蓄勢待發。你會比別人快一步達到理想。

金牛座、處女座、山羊座

尊崇家庭和傳統的你們，為預備過年，你比別人負上更多責任，追求更好的安排，會因此而特別忙碌，有時令自己精神疲累。請放鬆心情，嘗試信任別人為你效勞，不需要把所有擔子肩負在身上。

雙子座、天秤座、水瓶座

這個佳節能與身邊至親那幾個共渡就滿足了，也不想大排筵席，或安排很多節目填塞每天行程。善用身邊資源和空間，創造一個最適合自己的農曆新年假期，就是你最想做的事。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

雖然過去一年生活充滿波折，但你們仍會回顧在這一年的得着，並滿心感恩。無論順境逆境，你們都能參透當中的意義和奇妙。在人群當中，你們懂得欣賞的正能量，很能感染他們，激勵人心。

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Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）