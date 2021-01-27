Naomi爆有藝人借錢唔還　張致恒喊冤：電器都要儲積分換

藝人馮鎵瀠（Naomi）昨日突然於社交網冇開名地暗寸有藝人借錢唔還，反而就去聘請傭工同買新電器，雖然Naomi未有指名道姓，但有傳主角係張致恒（Steven），而Steven親弟亦留言附和，更有指藝人林盛斌（Bob）同張彥博都係受害者！

而今日Steven就於社交網發長文，一一解釋自己家庭開支壓力大等問題，更公開道歉：「工作完嘅收入都唔夠屋企開支，想淨少少錢還畀朋友都唔得，令到有好多朋友都好唔開心，我喺度要同所有借過錢畀我嘅朋友道歉，一直以來我都還唔到錢畀你哋真係對唔住，喺嚟緊嘅日子我一定會盡力去工作還錢畀你哋！」

Steven提到聘請傭工係兩年前已經開始，所謂嘅新電器更加係靠儲積分換，兩個仔連玩具同埋衣服都係親朋所贈。對於被指點解唔搬番觀塘同屋企人住，係唔想因而棄養家中3隻狗，而要住村屋云云…

最後Steven動之以情，望好友可以畀啲機會同時間佢：「要照顧一個家庭壓力非常之大，我亦都好努力去重新做人，只係希望大家可以畀啲機會我同埋畀啲時間我，我一定唔會再令到大家失望！」

Naomi接受東網訪問，被問到接唔接受Steven嘅解釋？佢話：「佢聯絡咗我，所以我暫時唔回應住，唔好意思🙏🏻」