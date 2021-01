日本影壇年度盛事《第44屆日本奧斯卡》頒獎禮將於3月19日舉行,上屆影后韓星沈恩京偕男主播羽鳥慎一將擔任司儀,大會今日公布各獎項提名名單。

演技派男星佐藤浩市夥拍渡邊謙合演的《福島50死士》獲得最佳電影、最佳導演等最多12項提名,男主角佐藤浩市將與《糸》的菅田將暉、《淺田家!》的二宮和也、《Midnight Swan》的草彅剛及《罪之聲》的小栗旬角逐影帝。長澤正美則憑《信用欺詐師JP:公主篇》及《母子逆緣》兩部作品同時入圍最佳女主角,與《糸》的小松菜奈、《男人之苦 - 寅次郎返嚟啦!》的倍賞千惠子、《晨曦將至》的永作博美及《老竇死開一陣先》的廣瀨鈴角逐影后。

尊尼男團King and Prince成員永瀨廉與森七菜、岡田健史等爭最佳新人獎。賣座動畫《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》與《劇場版紫羅蘭永恆花園》、《STAND BY ME 多啦A夢 2》入圍爭奪最佳動畫。