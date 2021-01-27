顏控必入！吸睛妝品引死人！

不少女生都是顏控，對於包裝漂亮的化妝品總是無法抗拒。所以一眾美妝品牌也頻頻花心思在產品設計上，甚至跟不同單位合作推出聯名彩妝系列吸粉。好似韓國人氣品牌ETUDE HOUSE就經常玩Crossover，今年亦再度聯乘Hershey's，以經典Kisses水滴朱古力化身高甜戀愛彩妝，分別以牛奶朱古力、杏仁朱古力及特濃朱古力推出三款色系，演繹不同風格戀愛妝容。系列包括4色眼影盤和朱古力霧絲唇釉，前者備有氣質大地、柔美玫瑰及型格紅棕3個色系，搭配閃爍粒子、珠光及霧面不同質地，適合不同甜美妝容。後者包括牛奶玫瑰、可可珊瑚及杏仁啡紅3款朱古力秋冬色系，散發朱古力香味，配以霧絲般柔滑易推及半霧面質感，既顯色貼服，又輕易打造今年大熱的「棉花唇」。

除了甜甜的朱古力，人氣卡通角色亦一直深受女生喜愛。所以迪士尼多年來不斷與美妝品牌聯名合作出美容產品，而近期的最新對象就是和風美妝品牌「MAKANAI COSME」。今次已是雙方第二度攜手，除了出動受歡迎的米奇和米妮作包裝主角外，還搭配甜美的蜜桃香氣與設計圖案，粉粉嫩嫩的讓人使用時心情特別愉快。還包含人氣招牌護手霜、潤唇膏、保濕噴霧與吸油面紙等小物讓大家在冷冷的冬天裏依舊潤澤，這種好物當然要約姊妹一起買囉！