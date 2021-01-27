應節餅乾　新口味有得揀

以前過年送禮，選擇較單調，曲奇、餅乾來來去去得幾款。不過現時選擇甚多，除了曲奇，還有蝴蝶酥、蛋卷等款式，部分品牌還推出節日優惠，既好食又夠抵，辦年貨時就可以慢慢揀。

鹹甜交雜

係人都知Chef Lé mon 謝霆鋒主理的鋒味時常有創新滋味，品牌推出的金沙鹹蛋黃曲奇賀年套裝，內有4款口味，包括有傳統牛油、香濃的松露、日式風格的焙茶及惹味的川式藤椒。輕輕咬開曲奇，鹹香鮮味的鹹蛋黃氣息湧出來，鬆化而不油膩。客人可揀選4合1口味，又或選擇自己喜愛的味道。

軟萌熊貓

不少人視日本為「家鄉」，連送禮都會選「家鄉特產」。日本甜點品牌YOKU MOKU推出6款賀年禮盒，當中包括牛年限定蛋卷禮盒、賀年雪茄蛋卷禮包、賀年朱古力夾心曲奇禮包等，禮盒亦經特別設計，以大紅和炫金色作主色，再加金牛、牡丹和桃花圖案，分外喜慶。至於以鯛魚和日式寶船設計的賀年雪茄蛋卷禮包，以及日本達摩設計的賀年朱古力夾心曲奇禮包，寓意幸禮美滿。港日限定的熊貓迷你雪茄蛋卷禮盒，可愛的熊貓圖案夠晒親切感。

日法風味

消費當然勿忘支持本地品牌，望月今年推出多款口味的出品，全新的日本茶曲奇系列，選用日本丸安茶業的茶粉和德國發酵牛油等食材，製作出抹茶曲奇、焙茶曲奇及玄米茶曲奇3款口味。選用新西蘭牛油製作的蝴蝶酥，入口鬆脆酥軟，富香甜焦糖氣息。

新奇口味

新口味當然層出不窮，創意曲奇品牌Cookie Vission推出2款限量版新口味曲奇，包括黃金烏龍茶曲奇和橙酒焦糖燉蛋曲奇，前者將烏龍茶葉磨碎和曲奇麵糰混合，再配白朱古力和杏脯，餡料是烏龍忌廉。後者為牛奶朱古力碎及烤榛子混合黑朱古力麵團，內為橙酒焦糖燉蛋，配合柑桔果皮來吃，清新富酒香。

好意頭脆條

農曆年送禮，好意頭少不得，皇玥今年特別研發了應節的黃金脆條，鹹蛋黃焗熱碾碎後，抹在酥皮上，酥皮再加白芝麻，鹹香鬆脆，寓意金銀滿屋。品牌的4款新年禮盒都有加入黃金脆條，現時更有禮盒買3送1優惠，感覺抵得多。

小朋友之選

如果拜年到訪的家庭有小朋友，為討他們歡心，卡通人物是必然之選。美心和卡通人物品牌合作推出限定版香橙味曲奇小手袋，可愛的小手袋上有Hello Kitty、Little Twin Stars、My Melody等角色，內裏有4件橙味曲奇。手袋以紅色格仔配金屬鏈和鎖匙扣，小朋友孭上身，開心到唔捨得除，食完仲可以用來放利是呢，一物幾用。

本地好喜色

老字號始終是傳統家庭之選，猶其當要到長輩家拜年的話，老字號產品就是你的王牌。本土老字號品牌嘉頓推出「紅運雙星配」，結合了別具喜慶嘅紅色罐身設計「星級家庭什餅」及「利是糖紅運禮罐」。前者有8款口味餅乾，星級版更加入自製福紙剪紙，讓一家人齊齊動動手，全年「紅」運當頭；而後者既有一家人甜甜蜜蜜之意之外，隨罐附上自製紅色風車，帶來利利是是、順風順利嘅好寓意。此外，品牌今年推出5款「彤紅喜遇禮盒」，包括牛油卷、鳳凰卷、牛油曲奇餅、朱古力味忌廉威化及士多啤梨味忌廉威化，全部採用別具吉祥好意嘅「彤紅」色作包裝，加上入面全部餅食均獨立包裝，方便衞生又有喜慶氣息。由即日起在門市選購指定賀年禮盒及滿指定金額，更有額外贈品優惠（數量有限，送完即上）。