內地傳媒最討厭藝人名單　鄧紫棋上榜？

內地傳媒日前公布娛記最受歡迎及最討厭藝人名單，最受歡迎三甲分別係李現、周深同埋鄧倫；李現被讚準時、對人真誠同埋有個人魅力；周深就係金句製造者，記者們唔怕冇料交；至於鄧倫就被讚表達能力強，即係講嘢有條理，唔係問非所答啦，難怪深得記者喜愛！另外，被點名讚嘅藝人仲有李易峰、黃曉明、楊冪同埋迪麗熱巴。

至於最討厭藝人名單，佢哋就玩揞名爆，整晒剪影起晒朵，就睇你估唔估到佢哋係邊個！榜單頭2位，分別係「網劇小花」同埋「大眼小鮮肉」，兩人都被指極度唔配合，成日遲到又或者係咁改期做訪問，做訪問時又言之無物，有網友估計係劇集《傳聞中的陳芊芊》嘅趙露思同埋丁禹兮！

另外，最討厭藝人名單中，見到一位「金曲小天后」，貼士話佢唱功同創作能力都令人信服，2020年有綜藝見街，又提到佢訪問前後兩個樣，採訪時就氣氛好好，點知完咗訪問即時大發雷霆，叫工作人員唔好畀記者寫感情事，點知佢轉過頭自己喺社交網放閃，即係自己晒就得，人哋寫就唔得？網友就估講緊嘅就係鄧紫棋（G.E.M.）！

仲有一位「恐崩圖頂流」，佢哋話個男星喺群訪時畀人影咗張相，結果有保鏢衝出嚟，要求刪相，怕畀人影咗崩壞照！佢又好怕畀人搶風頭，出活動禁忌就係要同其他一線避開！網友就估佢係《陳情令》爆紅嘅肖戰！