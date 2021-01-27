Madsummer　逾21億港元得獎遊艇

作為工業大國的德國，不論生產汽車、機械、電子、抑或軍工產品，均以高質、耐用見稱，同樣，當地的遊艇製造也相當出色，尤其是基地位於德國不來梅、造船經驗豐富的Lürssen，先後打造了多艘海上巨無霸，像鋼製超級遊艇「Madsummer」，船內裝潢極盡豪華，早前更奪得了世界超級遊艇大獎（World Superyacht Awards 2020）殊榮，難怪其售價高達2億3千萬歐元（約21億港元）了！

力足橫渡大西洋

出自遊艇業翹楚Lürssen的「Madsummer」，船長95米，外觀設計由著名工作室Harrison Eidsgaard操刀，呈現出優雅的流線。內部設計則由遊艇設計師Laura Sessa主理，走地中海風格，大量採用海藍、純白兩種色調，配合木材元素，跟船外的碧海藍天十分夾配，予人舒適寫意的感覺。

性能方面，它的動力來自兩台MTU 16V4000M63柴油引擎，最高航速可達18節，而且航行的穩定性超強；若以12節的巡航速度前進，可行駛6,000海里，足以橫渡大西洋，可於歐、美之間來去自如。

媲美五星級酒店

布局方面，「Madsummer」分為5層甲板，各有不同設施，例如太陽甲板設有露天按摩池、上層甲板近船尾位置為半開放式用餐區、底層甲板則為休閒養生區，內有按摩室，可在此享受水療和桑拿。另外，船頭有直升機停機坪，船尾有玻璃游泳池，還有健身室、酒吧等，彷彿將一座私人會所搬到海中心。

至於船上的豪華套房有多達10間，可供12位乘客留宿，內有獨立浴室和儲物空間，而且每間房有獨特的色彩搭配，如桃紅、湖水綠、米黃、寶藍色等，裝潢和設備足以媲美五星級酒店。

規格表

船長：95米

船寬：14.米

吃水：3.8米

總噸位：2,851GRT

巡航速度：12節

最高航速：18節