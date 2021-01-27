疑舉7字手勢撐吸毒前成員　BTOB澄清：想永遠記住過去時光

BTOB 4U日前舉行線上騷，成員在騷上做出「7」字手勢，被指是支持已離隊的鄭鎰勛。

正在當兵的韓國男星BTOB前成員鄭鎰勛去年12月被爆慣性吸毒受查，他因為不想連累隊友，於12月31日宣布退團，組合將以6人陣容繼續活動，而BTOB的小分隊BTOB 4U於本月23日舉行線上演唱會，成員在騷上不時做出「7」字手勢，令人聯想到鄭鎰勛退團時的BTOB成員數目，有粉絲懷疑他們是支持吸毒退團的鄭鎰勛，因而惹起爭議。

成員李昌燮大前日就於社交網發文，解釋在演唱會上做出「7」字勢的原因：「只是抱着不要忘記那個時候的我們、希望將回憶永遠留在心中的想法而做了那個手勢，希望大家不要歪曲我的意思。」

而隊長徐恩光今日在社交網上載長文回應爭議：「那件事發生了不是很久，現在又再令大家感到受傷，作為隊長的我希望說說我的心聲，我們在今次演唱會上的行為和說話帶給大家傷害，想真心地向大家致歉。」他又表示會為「BTOB是永遠的」這句話負責，直至今年11月再見到6個人的BTOB之前，他們都會盡最大努力讓大家感到幸福。