女星晒素顏　網民最Like係邊個？

近年化妝技術愈嚟愈高超，有唔少女星妝前妝後兩個樣，不過亦都有唔少女星對自己個樣信心十足，敢於大晒素顏，將自己嘅最實一面展露嘅大家面前。好似鄧紫棋（G.E.M.）最近激罕晒近乎素顏嘅裸妝上鏡，網民都話驟眼睇都認佢唔到呀，仲話佢似台灣歌手范瑋琪添！

謝嘉怡

講到新進素顏女神，就梗係要數應屆港姐冠軍謝嘉怡啦！佢自從當選之後，不時都喺社交網大晒素顏，就算係正面大頭照，都一樣咁索喎，網民梗係Like啦！

曾淑雅

「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）近年簽約無綫，除咗拍劇之外，仲有拍旅遊節目《3日2夜》。熱愛行山嘅佢，平時一啲都唔介意素顏示人，加上擁有甜美笑容，就算唔化妝都係咁省鏡，直頭迷倒一眾網民呀！

劉溫馨

藝人劉溫馨近年出力拍劇，平時鍾意做運動操Fit嘅佢，都從來唔介意晒素顏，雖然冇化妝嘅佢，雖然個樣冇化咗妝咁Sharp醒，但係依然好標青㗎，好多網民都有畀Like佢嘅！

陳楨怡

應屆港姐亞軍陳楨怡早前上節目，接近零化妝嘅佢，個樣同平時好唔同之外，仲驚現矇豬眼，搞到網民都叫佢不如化好妝先上鏡啦！

蘇韻姿

藝人蘇韻姿憑《愛‧回家之開心速遞》熊心如一角成功入屋，忙於拍劇嘅佢亦有喺社交網晒素顏，但係網民就唔多Like，話唔係好認得佢之餘，仲話佢個樣好殘添！唔知係咪佢忙住拍劇，休息唔夠呢？