建立合作關係！BTS事務所斥5億投資YG子公司

防彈少年團所屬的Big Hit事務所宣布向YG的子公司YG PLUS投資約5億港元。

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）所屬的Big Hit事務所近年超越韓國三大事務所SM、JYP及YG成為最賺錢的演藝公司，而於去年10月上市的Big Hit前年及去年先後收購女團GFriend所屬的Source Music、男團Seventeen所屬的Pledis及男歌手Zico所屬的KOZ事務所，公司規模愈來愈龐大。

而Big Hit今日在理事會上議決與子公司beNX斥資5億港元投資YG事務所的子公司YG PLUS，他們將透過今次投資與YG PLUS建立合作關係，包括共用平台、流通服務及推出商品等，而YG PLUS旗下藝人亦將使用Big Hit推出的官方平台Weverse，YG PLUS亦會與參與Big Hit藝人的專輯、歌曲流通及周邊商品製作。

另外，韓國最大網絡企業Naver向Big Hit的子公司beNX投資逾29億港元，Naver旗下的網絡直播平台V LIVE亦將與Weverse合拼，成為全球最大規模的粉絲平台。