Samsung都打格價戰　A32智平大廠5G

踏入新一年，5G手機愈賣愈平，除了國產牌子，傳統大牌Samsung也終於按奈不住，新推Galaxy A32 5G只售2千多元，正式揭開5G平價手機戰幕。

雖然賣得平，但Galaxy A32 5G各方面都見得人，例如6.5吋HD+ TFT Infinity-V大屏幕、6GB RAM、128GB儲存空間，同時支援高達1TB的micro SD卡及雙卡雙待。後置鏡頭更有4個之多，包括4,800萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素景深鏡頭及500萬像素微距鏡頭，並提供實時美圖、4K UHD錄影等功能，配合1,300像素高清自拍鏡頭，基本上滿足日常拍攝需要。手機另配備5,000mAh大容量電池，支援15W快速充電，美中不足是沒有逆充功能。另外要留意此機的處理器僅是八核心MTK D720，對性能就不要抱太大期待。手機已現發售，提供黑、白、紫、藍4色。

同場加映︰首部三防5G登場

若預算多一些，又追求更高防護力的話，同期市場有部Ulefone Armor 10。它是市場上首部5G三防手機，達到IP68/IP69K防水防塵及MIL-STD-810G軍用規格，其他配套包括Dimensity 800U處理器、8GB RAM、128GB ROM、6.67吋開孔屏幕、6,400萬像素4鏡頭及5,800mAH電池等。