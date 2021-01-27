湯洛雯馬國明齊得獎　鄭俊弘建議保持人氣要結婚

網上平台舉行「搜尋人氣大獎2020」再宣布人氣歌、影、視藝人及作品的得獎結果。無綫劇《法證先鋒IV》獲「人氣電視劇集」獎，監製梅小青率領幕後工作人員及演員攞獎。劇中演員鄭俊弘、湯洛雯（靚湯）首次奪得「搜尋人氣大獎2020」、「圖片搜尋次數最多的香港男藝人、女藝人」，湯與男友馬國明雙雙得獎，他首度奪得「搜尋人氣大獎2020-電視男藝人」獎；而其好拍檔李佳芯（Ali）則蟬聯「電視女藝人」獎。

問到怎樣可以保持人氣明年蟬聯，鄭俊弘提議靚湯結婚！靚湯亦不甘示弱，祝Fred年生貴子，最好就是打孖上生孖胎，鄭俊弘顯得有點尷尬表示：「希望係啦！」靚湯被問到如何獎勵首次得獎的馬國明，她甜笑謂：「我恭喜佢啦！佢喺大家、喺我心目中都是非常成功的男演員，總之恭喜他，希望他一直都咁好，希望我一直都旺佢！」馬國明表示望自己可以拍更多好劇回饋大家，至於獲頒「電視女藝人」獎的李佳芯認為得獎是激勵自己繼續努力的動力。

另外，王浩信及蔡思貝分別得「人氣電視男、女角色」，《全民造星III》成為「人氣綜藝節目」，鄧麗欣奪「本地演員」，剛公布雙喜臨門的湯怡獲「人氣急星」，穿上鮮黃色裙出席頒獎禮，連詩雅獲「人氣急星」獎。