森咲智美　殿堂級寫真偶像　爆乳三連冠

每年影壇同樂壇都會有頒獎獎，為出色嘅藝人派發成績表，以肯定佢哋喺過去一年付出嘅努力。而日本寫真界亦唔例外，每年都會頒發「年度最佳寫真偶像大獎」，咁邊位得住呢？咪就係今日同大家見面嘅森咲智美囉！

魅力超群

叫得做殿堂級歌手，固然係唱功了得，而且仲喺歌壇活躍多年，地位超然亦受人尊重，同時都已經一把年紀。咁殿堂級寫真女優又會唔會年華老去呢？絕對唔會！大家見到森咲智美仲係好弗又索就知喇！

今年28歲嘅佢艷麗迷人，一顰一笑都散發出誘人嘅騷味，同時亦帶點高貴，與邪氣感覺完全沾不上邊，呢種魅力喺寫真界中真係絕無僅有。身材方面，同樣令人着迷，一來夠豐滿，上圍對G奶脹卜卜，夠晒圓潤同飽滿，加埋條水蛇腰以及結實又光滑嘅美尻，真係冇得輸！由於佢經常有做運動健身，所以睇落副偈極具曲線美，同時兼且健美感，喺充滿靚偈嘅寫真界中，智美嘅身材可以話無出其右呀！

挑戰尺度

智美自2010年出道拍寫真以來，美態與人氣同樣與日俱增，更因為天生魅力迷人，被封為「No.1最想作為情人的偶像」，又因為演出風格極具挑逗性，亦有「不適切女子」之稱，意思係指佢嘅寫真作品太大膽，不適易喺公開場所觀看，亦有「日本一色情偶像」之名。儘管佢嘅演出經常挑戰尺度，但係佢又能登大雅之堂，早前就為電視節目做主持。

更值得一讚嘅係智美成功入屋，亦唔會忘卻自己寫真偶像嘅身份，依然繼續拍攝性感寫真，喺上年12月舉行嘅「年度最佳寫真偶像大獎」更奪得冠軍寶座，今次更係佢連續3年勇奪冠軍，絕對係史無前例，故被寫真界將佢奉為殿堂級寫真偶像！除咗拍寫真，佢近期仲做埋網紅，透過互聯網教大家做健身運動，另外亦進行不同體驗，例如向專家學習喺河流徒手捉魚等野外生存，種種片段都會同大家分享，令觀眾多一個途徑可以感受到智美嘅魅力。

森咲智美熱愛健身運動，大家可以從佢嘅社交網中欣賞到佢做運動嘅片段，大家不妨一邊欣賞阿妹嘅身材，一邊跟住做。

Profile

年齡：28歲

身高：5呎3吋

三圍：35G-24-35