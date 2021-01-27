爆魔童溝女要超越爸爸　袁詠儀唔覺張振朗似張智霖

影后袁詠儀（靚靚）擔任今集繽FUN Live嘉賓，與主播俞詠文乜都傾！淡妝上陣的她心情大好，不時哈哈大笑，講到下月8日是結婚20周年，她透露老公張智霖（Chilam）趕得切回港慶祝，又笑言時間過得很快，覺得自己還很後生！問到最難忘的結婚紀念？她笑言：「冇特別，因為老公唔浪漫，佢只話食餐飯囉，唔會諗布置或開Party，我可以浪漫，因為鍾意玩同熱鬧，今年20年好難得，本身想開party，請20對couple嚟化妝舞會，但可惜要留番25周年先得。」

提到她是「買包狂」，她即謂：「邊個女人唔鍾意包，有咩好羨慕，我得幾個咋，覺得最緊要可以不停用，唔會過時實在啲！」此時仔仔魔童「亂入」繽Fun Live，即時成為焦點！講到仔仔魔童，她笑言有時望住對方好似見到老公，又謂希望仔仔性格像2人混合：「性格優哉游哉似老公，但煩就唔好似佢，似我灑脫好啲！」她又爆仔仔多女仔鍾意，不過魔童搞笑說現在學業為重，她又說：「老公話自己16歲就拍拖，仔仔就話要超越爸爸，我唔知佢講真定假，等佢受吓情傷，唔好以為個樣好啲就唔會畀人飛！」問到她可會是野蠻奶奶？她說：「唔會係，因為我見到好多朋友，我提醒自己要做點樣嘅奶奶，唔要求佢同我一齊相處，陪我走到最後嘅係老公，仔有自己伴侶要照顧。」

最後到萬眾期待的問題，問到她知不知道誰是張振朗？又覺得他像不像張智霖？她說：「有喺電視有見過，梗係唔似張智霖啦，人哋靚仔咁多！（張智霖同張振朗都咁靚仔！）我對住你梗係咁講啦！」最後提到新年，她謂會享受一家三口休息，戶外活動可能參與，但要視乎疫情。