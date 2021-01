藝人李施嬅早前放棄出席《萬千星輝頒獎典禮2020》的機會,趕返加拿大復工拍攝劇集《血與水》(《Blood and Water》),惟抵達後當地疫情嚴峻需要延期拍攝。今日,她在社交網上載開工拍攝現場的照片,只見當地正在落大雪,景色白濛濛的一片,但似乎無礙拍攝工作,她表示:「Rolling again ... and ACTION! 一年後,又再開工大吉。希望一切順利。」見她無懼風雪狀態大勇,圈中好友胡定欣、姚子羚、胡杏兒及陳山聰都留言為她打氣。