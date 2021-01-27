紫色可以代表高貴，又可以代表愛情，原來亦代表色情。唔係講笑㗎！喺成人界中，紫色（Purple）能夠撩動男女嘅原始本能，令慾火一發不可收拾，絕對唔可以睇小紫色嘅魔力！

捷克嬌娃

想四仔作品吸睛？最重要係主題夠唔夠吸引，好似呢套由Bluebird Films喺2012年8月推出嘅《Girls From Prague: Metropolis Purple》咁，就以一班嚟自捷克布拉格嘅脫星為賣點，憑住一股東歐魅力，成為四仔迷心目中嘅經典作品。由Christina Jolie、Daria Glover、Christina Lee等捷克脫星演出，故事相當簡單，講述天生好色嘅佢哋，為咗取悅男士而施展渾身解數，當中以Christina Jolie嘅演出最為精彩，除咗超強嘅戰鬥力外，齋睇佢34D-29-38嘅火辣身材，就已經夠晒視覺享受。

曇花一現

家陣做AV女優最重要就係形象夠突出，講到近年出道嘅AV女優當中，形象最突出嘅非呢位喺2018年6月出道嘅SOD專屬女優@yano_purple莫屬。係咪覺得呢個名好古怪呢？冇錯，再加埋佢勁有Cyber味嘅造型，甫出道即贏晒眼球，SOD果然係精於包裝女優呀！喺佢嘅處女作《新人》中，令AV迷見識到佢超白嘅膚色，感覺好似大理石雕出嚟嘅公仔一樣。不過AV迷就發現佢嘅身材同資料上32C-23-31嘅數字有好大出入，貧乳又冇腰，投訴有欺騙之嫌，結果佢冇耐就淡出AV界。