【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月十六丙子水閉日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、下午7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、裁衣、理髮

忌：作灶、修井、放水

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、5、6、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊

與人交往時不宜逞強或猜疑，否則易得罪小人。

金牛

愛情得意，事業運亦佳，積極表現可獲好成果！

雙子

工作效率強，如有能力，不妨助同事排難解困。

巨蟹

理財眼光準繩，投資前不妨多觀察市場動態。

獅子

悉心打扮可增桃花運，單身者有望覓得良緣。

處女

事業運欠佳，保持心境平靜，難題可望解決。

天秤

財運不濟，但凡涉及大手投資，勿輕率下注。

天蠍

待人接物的能力出眾，惟投資務必量力而為。

人馬

把心思投放於工作上，不難取得突破性表現。

山羊

穩中求勝最有利，行事愈謹慎愈易取得成功。

水瓶

靈感不斷，工作效率高，努力付出可獲嘉許。

雙魚

行動力強，責任心重，但處事切忌衝動急進。

【生肖運程】

相沖生肖：馬（31歲）

旺弱指數：（升）龍 人緣佳

（跌）馬 小人多

鼠

待人接物不宜拐彎抹角，凡事說清楚可免麻煩。

牛

貴人眷顧，不乏賺錢機會，把想法付諸行動吧！

虎

工作運一般，行事態度保持踏實，戒驕戒躁！

兔

運勢下跌，或有麻煩，求財勿抱有太多幻想。

龍

人緣佳，運氣好，工作上可跟同事合作無間。

蛇

穩紮穩打，待人客客氣氣，可確保工作順利！

馬

是日沖煞，身邊遍布小人，說話太直易出事。

羊

財運上升，投資應以穩健為原則，見好即收！

猴

提防競爭對手攪局，注意溝通，保持低調。

雞

愛情運稍遜，勿太計較，要顧及伴侶的感受。

狗

事業運欠佳，有機會被上司刁難，內心難受。

豬

收入不穩，但只要積極地工作，問題可解決。