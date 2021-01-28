東方日報C1：Naomi轟有錢唔還！張致恒道歉求債主通融

有「負評王」之稱的張致恒被𡃁模馮鎵瀠（Naomi） 揞名爆「借錢唔還，仲請工人及買電器」，為5位數「爛帳」嬲到祝他「有報應」！有指張彥博與林盛斌亦中伏，連胞弟及太太亦疑「幫理不幫親」圍插他。1個養7個的張致恒直認失業才無力還錢，向債主公開道歉，承諾有拖無欠。

Naomi在社交網怒轟有藝人借錢唔還，留言：「啱啱睇到條新聞勁嬲，有錢請工人，有錢買新電器，無錢還番畀我？（係唔係我唔追就唔使還？）我自己都無請工人、買新電器……」又指現正停工需要錢，直斥對方可以過優質生活，不如早日還清5位數債項。

據知，Naomi所指的「債仔」正是由16歲認識至今的同學張致恒（Steven），她怒不可遏，全因對方過去2個月有工開，有收入卻冇還錢。又有傳除了她外，數年前Steven已跟多位前女友有金錢轇轕，又曾向BOY'Z前隊友關智斌及好友鄭希怡借10萬還錢給舊愛April，早前更向好兄弟張彥博及林盛斌「每次借幾千」，但「一借冇回頭」，可謂一身街數！

疑被老婆公審

Steven被債主「口諸筆伐」，疑近親都嫌棄他！有指除了其胞弟在Naomi的發文下留言附和外，為他誕下兩子的太太雯雯早前亦在網上「公審」老公：「世界上最可憐的人，便是說謊的人！」又表示：「當你發現只有你自己在努力，就會好難行落去，再堅強的人都會累。」昨日見雯雯清空社交網，外界即揣測兩夫妻出現感情危機。

遭圍剿的Steven在網上向債主公開道歉，解釋借錢不還的苦衷！他指年多前因做錯事致工作停頓，在零收入下迫於無奈向朋友借錢，感恩捱過一段時間，亦為生活而做了不同的工作，可是受疫情影響，慘被「炒魷」多次：「我有努力工作搵錢，希望可以支撐到屋企之餘，仲可以還到錢畀朋友，但係依家嘅路實在太難行。」

獨力養太太、2名幼兒、3隻狗及外傭的他，指工作收入和家庭支出根本不成正比：「想剩少少錢還畀朋友都唔得。」又向債主講「對唔住」，承諾會盡力工作還錢。至於被質疑「有錢不還」，他解釋：「工人係2年前已經請咗嘅，我老婆所講嘅電器係用電話儲落嚟嘅積分換嘅，兩個仔着嘅唔係名牌，佢哋啲玩具同衣服係佢哋阿婆同朋友送嘅。」至於租住面積較大的村屋，而不回觀塘屋邨跟父母同住，是因不想棄養愛犬。身為一家之主的他覺得很大壓力，希望外界可以給予機會及時間讓他重新做人，有信心不會令大家失望。

為愛犬 唔申請公屋

之後Steven接受訪問，問到太太為何清空社交網？他說：「太太唔係公眾人物，唔想生活每一樣嘢都令人有好多唔同諗法，就算澄清又冇人信，亦令件事愈嚟愈複雜，倒不如留番啲私人空間畀自己，想平靜過活，唔公開私人生活。」並強調太太指的「說謊者」不是他，而是圈外朋友，夫妻之間沒有爭執。他透露農曆新年後會返內地工作搵錢，為了愛犬，亦不打算申請公屋。至於Naomi受訪時表示：「佢聯絡咗我，暫時唔回應住。」

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