天冷縮頸動作　引致頸肌肉纖維化

時冷時熱，天氣溫暖固然舒服，但一旦氣溫驟降，身體就容易不適，關節肌肉亦出現痠痛，到脊醫診所求助的頭痛頸痛患者增加，當中不少人一向有頸痛問題，低溫下經常縮起雙肩或蜷曲身體，感覺加強保護體溫，可是卻使痛症加劇。

提醒大家，即使天氣寒冷，也盡量不要做出縮頸縮肩的動作，因為會令本已收縮的肌肉變得更緊，增加脊椎關節拉扯受傷。有位40歲男患者，經歷早前的寒流後，頸痛變得嚴重，有朝起床後頸僵直的，頭部不能轉動，而且頭痛非常，立即求醫。

從X光片顯示，他的頸椎弧度變直，第六及七節壓迫到周圍的神經線，有頸關節功能性問題，情況不算嚴重，不過，頸周圍的肌肉組織有鈣化及纖維化的現象，類似的個案，在脊醫診所近月頗常見到。這位男患者表示，有一晚放工後，街上很冷，吹來寒風，他縮起雙肩把整個人拉得繃緊，快步走向地鐵站，第二天醒來就變得頸痛頭痛厲害，他還提到自己是蜷曲身體睡於厚被中。

低溫加上不良姿勢是可引致肌肉不適，身體為了防止體溫下跌，血管會收縮，血液濃度及凝結能力隨之增加，引致血液循環不佳，所以長者容易誘發心血管疾病；而肌肉遇冷收縮，會加重關節的壓力，無論任何年齡，亦有機會出現關節肌肉痛症。

在治療上，針對纖維化的位置使用了衝擊波，並以超聲波消炎止痛。脊醫以手法矯正這位男患者的頸椎，幫助放鬆繃緊的肌肉；經過治療後頸痛已經消失，因頸部不適引發的頭痛也消除，至於，變直的頸椎弧度，要觀察情況定期覆診。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家