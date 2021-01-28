彭美拉安德遜第5度結婚　嫁貼身保鏢

憑《沙灘拯救隊》（Baywatch）成為一代性感女神的53歲加拿大女星彭美拉安德遜（Pamela Anderson），第5度結婚的消息曝光，老公是她的40多歲的貼身保鏢Dan Hayhurst！她被爆於上年平安夜，於加拿大溫哥華島的寓所舉行秘密小型婚禮，儀式中沒有家人、伴郎或伴娘出席，只有當地一個牧師與見證人。

彭美拉受訪時透露：「我喺呢個25年前向祖父母買嘅屋度結婚，呢度亦係我父母結婚嘅地方，佢哋仲喺埋一齊。我覺得自己嚟到完滿嘅時候。我喺我最想去嘅地方，就係一個真正愛我嘅男人嘅臂彎入面。」她上年1月與荷里活監製Jon Peters閃婚，12日後申請婚姻無效，到9月被爆因為防疫隔離與Dan日久生情。

她亦宣布告別社交網站，上載一幅舊日索相，撰文表示：「呢個將會係我社交網站最後一個帖。我從來都冇興趣玩社交網站，而我依家已經安頓好，真心受到閱讀同身在大自然嘅啟發。我自由啦。多謝大家嘅愛，祝福大家。希望你哋搵到向目標前進嘅力量同啟發，唔好被浪費嘅時間轉移咗注意力。呢個係佢哋個目的，賺你錢同控制你思想。」

她之前4段婚姻都非常短暫，最長是與音樂人湯美李（Tommy Lee）的婚姻，維持3年，其他都是1年玩完，最短則是與Jon Peters的12日旋風式婚姻，成為傳媒焦點。