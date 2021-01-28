《造星III》戀事多籮籮　顧定軒同導演爭陳凱詠？

ViuTV節目《全民造星III》雖然已結束，但戀情愈爆愈多，除咗KLAU（劉瑞祈）賽前已經同「翻版周迅」KiKi（張凱娸）拍拖、Bingo成員Carman（關嘉敏）最近被東網爆出背Gordon＠天堂鳥暗撻「人氣王」陳澤言（CY）、曾參選《造星》第1季嘅保錡被正印Carrie指偷食沙律（張沛樂）外，另一參賽者、曾拍攝無綫劇《那些我愛過的人》嘅顧定軒（Zeno）亦捲入三角戀，對象係歌手陳凱詠（Jace），而情敵係電影《手捲煙》導演陳健朗！

Jace被指喺朋友介紹下認識陳導，幾年前發展地下情，兩人都未有知名度，但2020年分手。而Zeno同Jace一早相識，4年前拍ViuTV劇《瑪嘉烈與大衛系列：前度》再次相遇更成為好友，不過當時Jace同緊陳導拍拖，直至兩人感情變淡後分手，Zeno展開猛烈追求，成功打動女方，兩人仲拍拖睇演唱會，但點知陳導出席完台灣金馬獎返港後搵番Jace，兩人最終復合！

對於爆出三角戀，Jace指同Zeno係好朋友，但冇否認同陳導嘅戀情，而Zeno就話兩人都係佢嘅好友！至於陳導亦表示Jace同Zeno係佢嘅好友，但講到係咪同Jace拍拖時，佢就話答唔到，亦唔知Zeno係咪有追Jace！