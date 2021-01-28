走過黃金時代的電影人

「最好玩一定是導演，但最痛苦的也是導演。」在70年代，溫拿曾風靡萬千少男少女，樂隊成員其後開始涉足不同界別，而鼓手陳友更在參與了電視節目《歡樂今宵》後，開始接觸到電影製作，與張堅庭合力創作了首部電影《馬騮過海》，他說：「溫拿的舞台演出經驗，對製作電影有很大幫助，例如演唱會的歌曲編排、如何製造高潮和結尾，整個過程與與電影十分相似，令我明白到拍攝電影的各種需求。」

對陳友來說，電影既是藝術品，亦是一種商品，他解釋：「其實沒有分對或錯，因為這是兩種截然不同的東西，只是做法和目標不同。以我為例，我是一個商業導演，所以每次都張思考進軍那個市場，再因應市場計算成本和挑選題材，盡可能令電影更受歡迎。」除了導演和監製，陳友亦曾經參與編劇等崗位，但監製這個角色，他始終都無法樂在其中，他說：「可是，監製卻是相當重要，由籌集資金到面對投資者，以至日後管理拍攝進度和計劃，拍攝後的後期製作和上映時的宣傳發行，每個步驟監製都要參與，如果監製的角色做得不好，那部電影亦十分危險。」

在科技發展的影響下，電影製作在過去20年起了不少變化，但對陳友來說，電影創作的本質其實沒有改變，他說：「最重要是每個鏡頭想帶出的訊息，導演能否透過鏡頭傳遞訊息，這是最重要的，只是以前要透過不同方式達到這個目的，所以在那個年代，導演的判斷力十分重要。相反，今時今日多了不少工具協助，可以用電腦特技，器材也比以前輕便，但說到底，最重要也是內容，如果無法清晰表達，其實亦有問題。」

憶起80年代，香港的功夫片和喜劇都可以風摩全世界華人，但陳友認為香港電影到了今日已慢慢開始沒落，「這是因為市場改變了，內容的傳達模式亦轉變了，現時大陸的市場愈來愈大，很多人前人往內地製作合拍片，但其實合拍片十分毀滅性，運用一些大陸元素，加入香港思維，令合拍片兩邊不是人，在作品質素下降和市場萎縮的今日，可容納的預算和時間愈來愈少，所以我認為昔日的風光未必可以再現。」