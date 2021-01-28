勿墜護唇陷阱　5招回復水潤嘟嘟唇

每天都勤塗潤唇膏但成效卻不佳？可能是塗抹的手法和方法有誤，從今起改掉以下5個壞習慣，就能重拾健康水潤嘟嘟唇。（互聯網）

在口罩的「掩護」下，這一年有不少人都放下唇膏，以原始唇色「示人」。不過唇膏可以不塗，但潤唇膏就萬萬不能缺少，特別秋冬季最易出現乾燥、脫皮等問題，所以唇部護理絕對不能馬虎。不過其實塗潤唇膏都有技巧可言，塗錯不但會無效甚至會引起反效果，3大護唇陷阱和2大NG行為不得不防。

陷阱1：頻繁塗潤唇膏

有很多人以為塗潤唇膏的次數愈多愈好，而且亦會愈滋潤，但如果使用的是含有高濃度甘油成分的護唇產品的話，過度使用反而會反向吸收水分，變相導致唇部脫水。其實每天塗抹3~5次已經足夠，塗搽方面亦講求黃金時機，如果沒有擦對時間點，效用亦會大減，而塗抹的最佳時間就是早上刷牙前，因為這時候的嘴唇最乾燥。

陷阱2：左右來回塗

相信大部分人的塗潤唇膏習慣都是順着嘴唇，橫向來回塗抹，但原來這樣會令唇膏的修護效果大打折扣。仔細看一看你的嘴唇會見到它的紋路是垂直的，所以正確的塗抹方法應該是向上向下，豎直塗抹，讓補濕成分更好的滲入唇部肌膚，滋潤效果就會更顯著、持久。

陷阱3：不注重唇部清潔

嘴唇和皮膚一樣，徹底清潔是護理它的第一步，如果塗了有色唇膏，一定要徹底卸妝，以免色素沉澱，令其變得暗沉。此外，定時為唇部去角質為其進行深層清潔亦可清走唇部死皮，同時有助後續的吸收。可選用唇部專用的磨砂或沙糖在雙唇打圈按摩。

NG行為1：習慣性舔嘴唇

由現在開始，你要多多注意自己嘴巴的下意識動作。如果發現有舔嘴唇的壞習慣，一定要改掉！有一些人是因為覺得嘴唇乾而去舔，但其實只會愈舔愈乾，因為唾液在唇部的水分會快速被蒸發，同時會帶走唇部原有的水分，唾液的某些成分甚至會引發唇炎的問題！

NG行為2：不留意唇膏成分

市面上的護唇產品有很多，而成分就是其中的關鍵，對於敏感肌人士來說，最好選擇成分天然的產品。避免選擇含有石油副產品成分Petroleum Jelly（或稱Petrolatum）的潤唇膏，雖然這些成分可以加強產品的鎖水效果，但因為沒有補濕功能，反而會造成敏感肌乾澀、紅癢等問題。消委會於去年抽驗市面上45款潤唇膏，發現其中8成都含有有害礦物油物質MOSH（短鏈礦物油飽和碳氫化合物）和MOAH（礦物油芳香碳氫化合物） ，存致癌風險，其中只有9款不含有害礦物油物質。