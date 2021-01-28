開網店賣贈品扮環保？江嘉敏被寸爆：究竟有幾等錢使？

藝人江嘉敏早前接受東網訪問表示自己與好友搞了一個網店出售一些二手物品，目的是為了環保及做慈善，而物品定價由網友出價去競投。

網店運作了大約2星期，上面售賣包括指甲油、唇膏、收納袋、眼影、BB Cream、毛毛冷衫等，網店簡介上寫着：「創辦人：藝人江嘉敏，宗旨：一起環保，等地球可以長命啲，亦希望大家可以用優惠價錢買到心頭好，一舉兩得。」不過網友反應未見熱烈，只有小貓兩、三隻出價，其中有件毛毛冷衫，有網民開價$450競投，其他網民抵死留言：「呢個價錢點解唔直接去買件新！」

不過就有網友質疑她賣公關贈品扮環保，揶揄她「究竟有幾等錢使？」更指所籌得的款項會點捐、捐去邊？江嘉敏都未有一一說明，僅在每個出售post都給like。

江嘉敏在社交網回應事件：「鑑於最近有人惡意抹黑和中傷，我覺得有必要解釋清楚！」她表示為網店做了幾天live及share，所以沒有低調開網店。而物品中她在Story中有說明有些是客戶送的禮物，至於收入會捐贈給有需要的機構和有需要的人？她解釋說：「有公開討論究竟捐給甚麼機構和人才是最好的。」

最後她再次強調：「我希望大家再作出任何評論前，可以親身了解清楚我們的原意。網店是環保慈善用途的，不是用來賺錢！我們希望可以提點大家，我們要買需要的而不是想要的！」