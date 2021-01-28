香港郵政發行「歲次辛丑（牛年）」特別郵票

【特約報道】喜迎辛丑牛年，香港郵政於1月28日（星期四）以「歲次辛丑（牛年）」為題發行賀歲生肖郵票。一套四枚郵票及郵票小型張展示了各式各樣以牛為造型的工藝品，以呼應健牛賀歲的主題，同時亦會推出以「巧鼠健牛」為題的十二生肖金銀郵票小型張。

四枚生肖郵票分別展示了黃楊木雕牛、紫砂素燒陶藝小牛、青銅牛及陶瓷牛，各擺件造型別致精美，背景配以不同的花卉，清貴典雅，同時富有各種吉祥寓意。郵票小型張則以健牛牧野為設計，展示了漆繪彩牛木雕，寓意新一年活力倍添、壯健如牛，背面配上良田莊稼、流水筒車、稻穗隨風搖曳的景致，象徵五穀豐登。是次生肖郵票系列亦帶來多款充滿賀年氣氛的特別郵品，包括絲綢郵票小型張、珍藏版首日封、套摺及利是封等，令人目不暇給。

各郵政局由1月28八日起發售整套特別郵票及相關郵品（包括首日封、郵票、郵票小型張、絲綢郵票小型張、套摺、生肖紀念封、郵資已付生肖賀年卡、已蓋銷首日封、已蓋銷生肖紀念封、「心思心意郵票」小版張及利是封）。