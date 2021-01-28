蔡一鳳指控偷戒指證供不可信　女傭盜竊罪名不成立

名媛蔡一鳯及其丈夫前亞視高層盛品儒，早前指控一名只為他們工作兩周的外傭偷竊一隻價值10萬港元的5卡綠碧壐寶石戒指。外傭否認控罪，經審訊後今（28日）在東區法院被裁定罪名不成立。裁判官指蔡一鳯的證供不可信，而且證據不足，故裁定被告無罪。被告聞判激動落淚。

案情指，蔡一鳳夫婦去年9月初解僱女傭NARCELLES, LIVERTY VILLANUEVA，在她離開之前、檢查行李時發現涉案戒指，遂報警處理。案件早前審訊時，辯方已質疑蔡一鳳發現被告偷竊後，為何會先去喝水、講電話，但卻沒有生氣的表現，好像一早知道有此事發生，而她就解釋自己只是飲水保持冷靜。

裁判官張志偉指，蔡一鳯在報警後15天才交出閉路電視片段，而且片段並不連貫，認為蔡刻意隱瞞部分事實，證供不可信，故裁定被告無罪。

被告的前僱主今亦有到庭支持她，並打算接她離開法院，惟因被告的簽證已到期，要先由警方帶到入境處，有機會要被遣返回國。

蔡一鳳今日不需要到庭，對於裁決，她說：「我覺得嗰位法官『好好』，唔知佢係基於咩論點會咁樣判，可能係證據不足，自己都好想知道。不過提醒僱主要多加小心財物，咁唔誠實、狡猾、蠱惑嘅工人希望唔會有下一位港澳僱主受害。（唔開心？）唔會唔開心，不過會擔心僱主以後面對如此蠱惑嘅姐姐束手無策，只能再多加小心屋企財物，不過千防萬防，家賊難防，有點擔心。」她說應該不會提上訴：「我應該冇時間去上訴，同埋我係做證人出庭，上訴與否要警方決定。如果警方覺得要上訴，咁我都唔介意配合嘅，但係覺得為咗咁嘅人，浪費啲社會資源唔係咁好，可能直接遣返仲好？」