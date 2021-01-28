靈敢侶情：世上無難事　只怕...遇到第四種人

有說認叻是因為自卑，所以讚自己是想用出醜去蓋過內心的知醜，換言之這種人起碼有自知之明，遇上萍水相逢之交，仍然無傷大雅，還有得救。

另一層次，則是源於好勝心強，卻又明知自己贏面不高，惟有用把口去壯大本來只有五十分的能力，預備在輸了半個身位之後，仍可贏得雖敗猶榮的假象。

比較無得救的層次，則要數催眠系，事情明明做得不好，他偏要說「我和我們做得非常好」，你若質疑他一句，他講篇文出來讚自己再催眠你，言之鑿鑿，令聞者避之則吉，且看還有誰敢評論他。

不過，面對以上三種人，你還可以憐憫和躲避，最可怕的就是遇上自我膨脹系。

這種人，去喪禮都會笑，事關他的自我感覺徹底地良好，「你死是因為你不健康，我不死是因為我太健康」。死人冧樓更加要笑，因為他對危機的處理實在太出色，加上他的豪宅沒冧，實在可喜可賀，你必須跟他分享這份喜悅。在他眼中，所有人都是一文不值，世上根本就只有他的智商、情商、處事能力最高，他讚自己是想教精你，完全是出於慈悲。而最慘的是，這種人多數位高權重，例如公司要員，離地源於無必要貼地，自誇的心脹大到好阻地方，阻到令人無法立足，使你避無可避。

面對前三種人，你我還可以笑着優雅地離開，但若遇到第四種人……

正所謂「裝睡的人叫不醒」，所以扮醒的人亦醫不好，我只會在心裏說一句「院友，夠鐘食藥啦」，然後不理是要攀山越嶺，或趟水過河，都要立即關電視關手機，無聲無息地離開。