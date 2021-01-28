IU新歌悼念亡友Sulli　歌詞靈感來自「奇怪的朋友」

韓國靚聲女歌手IU昨日推出的新歌《Celebrity》，隨即登上多個音樂排行榜的冠軍，今次IU有份參與作曲，歌詞更是由她填寫，而她在歌曲介紹中指歌詞的靈感是來自「奇怪的朋友」，令人聯想到前年10月14日自殺離世的亡友Sulli。

IU在歌曲介紹中說：「我有一個因為吸引其他人目光的衣着、有點獨特的喜好、多樣化的才能、害怕陌生人的防禦機制和愛恨分明的性格而被大家當成怪人的朋友，我是因為那位朋友的這些特徵而更愛她，她說過自己就因為這些理由而一直受到別人厭惡的目光，我開始把想跟這位『奇怪朋友』說的話寫下來作為歌詞，但在創作的過程中，我發現這些歌詞好像也是關於我的故事。」

IU指無論是誰都可能因為未能做到跟別人定下來的標準一樣而感到被排斥：「希望讓我的朋友還有所有獨一無二的大家說，你們並不是奇怪的人，而是像星星一樣的人。」

而不少網民都猜測IU說的「奇怪朋友」是指於2019年離世的Sulli，Sulli生前經常不戴Bra示人，自由奔放一面受到網民批評，患有抑鬱症的她最終於前年10月14日在家中上吊自殺身亡，終年25歲，震驚演藝界，而IU與Sulli感情十分要好，IU過去更曾為Sulli寫過名為《Peach》的歌曲。