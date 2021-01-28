360度旋轉手掌嚇呆全場！朱主愛以為好正常

馬來西亞唱作歌手朱主愛（小草）日前獲邀亮相江蘇衛視音樂真人騷《蒙面唱將猜猜猜》，她以一身橙「味」糖造型蒙面出場，演唱了兩首歌後，她突然說要表演一個高難度動作：「我有一些別人不會有的驚人隱藏技能，我要旋轉我的手超過360度。」隨即，右手手掌在枱面上，輕而易舉地360度旋轉了一圈，驚人柔韌度震驚全場，嘩聲四起，所有猜評員、主持及現場觀眾都被嚇傻大叫：「我的天呀！」

主持問她是不是天生身懷絕技？她解釋：「其實就是小時候就沒甚麼玩具玩，然後就玩自己的手。」當小草揭開神秘頭套時，全場驚呼，猜評團更齊齊合唱朱主愛的大熱作品《好想你》，將現場氣氛推至高潮中之巔。第一次戴着頭套唱歌的她笑言不用擔心表情管理，而且有機會去改編別人的歌曲，唱出自己的風格，是很特殊開心的體驗。問到童年沒玩具，她開心說：「童年時，父母都很少買玩具給我們，而我小時候又喜歡一些奇奇怪怪的東西，會和男生比賽跑步或者比一些特別技能，所以小學的時候就練出了這個特技。」

現在是否每天都有練習絕技？她哈哈笑言：「其實我自己早就忘了這個特技，只是那天在節目前的內容討論會上，導演組問我有甚麼隱藏技能，我就想起小時候的這個技能，我也沒想到做出來後會把大家都嚇傻了，因為我自己覺得這只是一個很正常的技能。而在節目上看到大家驚嚇的反應，也讓我覺得非常爽，哈哈哈！」