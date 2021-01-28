蘇皓兒羨慕麥玲玲有38G身材：真係好有料！

藝人蘇皓兒（Chloe）與堪輿學家麥玲玲出席「東港城新春花市限定店」，提到麥玲玲被網友翻出舊相，大讚她樣貌及38G身材幾十年如一日，她說：「我10幾歲就畀人以為30歲，但Bob（林盛斌）依家就以為我40出頭，但我1967年出世，50幾歲啦。（讚你身材勁？）我細個唔知成日畀人望住心口講嘢，我本身又比較肥。」在旁Chloe即大感羨慕：「玲玲姐真係好有料。」玲玲即搞笑曲線讚埋自己：「人哋係女神，唔好拍埋一齊比，不過好少女藝人短頭髮都好睇。」

專注事業唔諗拍拖

身穿短裙晒長腿的Chloe，獲麥玲玲批桃花運旺，而且年紀範圍闊，比她小或大很多都得，她說：「我唔係好Feel到。（你鍾意年紀大定細？）唔關年紀事，最緊要心智成熟少少。」她又謂現時冇拍拖，又冇人追：「可能要買啲花放喺桃花位。（有冇試過年紀大嘅人追？）又好似冇。」問到批Chloe會何時結婚生仔？麥玲玲就謂冇咁快，Chloe說：「我想30歲前先拍拖，我依家26歲。」記者即起哄，以為她謂30歲才結婚生仔，豈料是拍拖，她即尷尬說：「我想專注工作先。（唔可以同步進行？）玲玲姐話我出年事業好呀。」事業方面，麥玲玲批她牛年有貴人運，會有新嘗試，Chloe即大呼好準：「我上年有聽你講，話我拍啲偏鋒嘢，結果真係拍咗啲鬼片。」

批牛年喜事重重

講到麥玲玲批中內地女星鄭爽有桃花劫，獲內地網友追捧，她說：「其實我上年都有批中趙麗穎會偷偷註冊，仲有評唔同人，例如Angelababy同黃曉明兩條蛇走埋一齊會難少少，會互咬。（預測佢哋會唔會離婚？）佢哋2條蛇難相處，係高風險嘅夫妻，要好辛苦經營。」問到現時可有工作大增？她說：「之前喺內地大半年，但依家要隔離21日，所以過完年先再睇吓個情況。」而問到娛樂圈牛年運程？她就謂喜事重重，會多生小朋友，而且會旺需要火的藝人。