寰亞與古天樂合作　拓展新娛樂事業板塊

寰亞傳媒今公布與古天樂旗下之天下一公司、Angelababy經理人Kim Chou以及馮德倫之公司FMP成立Cool Style，共同營運及拓展新娛樂事業板塊。

長期以來寰亞與天下一的關係良好，除多部電影製作上的合作外，雙方早前合資成立天寰電視，曾製作電視劇《地產仔》以及不少電影，將來亦期盼透過新成立之公司拍攝一系列符合大眾審美的本地電影，並積極進軍短視頻及捉緊電商機遇。FMP為香港知名導演馮德倫創辦的製作公司，曾經參與製作多項國際項目包括美劇《Into The Badlands》，亦將參與策劃短視頻的創作及製作，提高產品的質素與水平，除此之外，Cool Style更獲得楊穎（Angelababy） 成為該公司的策略性股東。公司相信憑藉其在傳統及新興娛樂產業的知名度及影響力，能開拓新的發展道路。

對於今次合作，寰亞傳媒發言人表示：「集團未來方針主要是積極培養新人，積極創新，同時加速數碼化步伐，向短視頻、社交電商平台進發。」

天下一發言人亦回應稱：「今次兩間公司嘅合作，希望會拍攝更多不同題材的本地電影，以及發掘及培育更多有潛質的新進演員及導演。」

風尚國際創辦人Kim Chou對於今次合作，表示高興，Angelababy亦很欣切期待加入新公司成為策略性股東，她謂：「期待更多的新人和新作品，加油！」

至於馮德倫則笑言：「很高興和兩間公司嘅合作，希望喺短視頻製作上能幫助提高產品嘅質素與水平，創作上亦能打造出有國際視野嘅本土作品。」