𠝹胸袋女神激戰！沙律吸1.7萬Like　36E陳婉衡打孖上必殺

由新聞界跳入娛樂圈嘅陳嘉倩，形象正經嘅佢變得非常佻脫，儲落一班忠實擁躉，佢都好識做經常喺網上派軍糧，尋日佢就上載學車時嘅相，其中1張條安全帶隔住件衫攝咗落佢個Bra度，令胸形出奇激凸，同「𠝹胸袋」同出一轍！其實𠝹胸袋喺日本興起，多年前日本女性流行孭斜孭袋，條斜帶有意無意咁卡喺胸部之間，令男性睇到為之一振，呢個現象仲有個名「Paisura」，係結合「胸部」及「斜線」兩個日文字！其實唔使睇日本妹，喺香港大家都可以享受呢個福利！

要數「𠝹胸界」佼佼者一定係擁有33E驕人上圍嘅「沙律」張沛樂，本身身材已經高人幾Cup嘅佢着上緊身Tee加埋個袋，引起網上一片哄動，Like數超過1.7萬，比起一張泳照晒4吋事業線竟然多出6千人Like，可想而之張相有幾震撼！

32D前「東張女神」林泳淘（Wingto）憑節目成功入屋，皆因佢經常以出眾打扮示人，除咗着上比堅尼學玩水上瑜伽，做街訪時就經常穿上緊身小背心，當然唔少得𠝹胸袋，令受訪男士都要眼神迴避，兔得尷尬！雖然佢離開咗無綫，不過佢之前拍廣告時都出動𠝹胸袋，密實得嚟卻相當吸睛，帶挈收視率！

講開《東張西望》，另一主持兼人母黃穎君同樣曾經引起熱話，1個𠝹胸袋令平凡裝扮即時生色不少！佢喺去年7月於疫情期間到機場訪問抵港人士時都有孭上斜孭袋，加上拍攝角度令其身材更加顯眼！

同樣係咪神「Cup」數嘅36E陳婉衡，早年經常拍攝旅遊節目，要周圍走嘅佢「雙龍出海」打孖上左右各1個，喺心胸打咗個交叉，令𠝹胸袋效果提升到另1個層次呀！

除咗一班咪神，身材驕小嘅鄧紫棋（G.E.M.）都好有睇頭，不時發生時裝車禍嘅佢，算1個𠝹胸袋挽回不少面子，1件黑白間條Tee配上斜孭袋，簡簡單單已獲大讚，網民都笑言叫佢唔使搞咁多嘢，多啲以呢個Look示人仲好啦！