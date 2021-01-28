泫雅出新碟多謝男友E'Dawn：他的存在給我力量

韓國28歲性感女歌手泫雅去年8月因為健康轉差而停工休息，新碟計劃亦被迫押後，她今日推出第7張迷你專輯《I'm Not Cool》強勢回歸，她今午以一身可愛性感造型現身回歸騷。

她在受訪時談到相隔1年2個月推出新碟的感受：「真的相隔了很久，這是我切身感受到，1年2個月的每1天都好像1年那麼長，一直抱着要快點重返舞台的心去準備，我每日都很想快些站上舞台。」

去年8月因為健康理由要取消回歸計劃的她，被問到現在的健康狀況時表示：「雖然我也很想充滿自信地說我已經完全地康復，但這真的很難，我不能太過勞累，可是我真的很想演出，但這不就是會很勞累的事嗎？所以我正在學習怎樣去應對，但我知道我真的比以前有好轉，因為身邊的人都很照顧我，我才能夠咬緊牙關地捱過來。」她坦言去年因為健康問題被逼停工時，曾經因為自己不能遵守跟粉絲的承諾而感到生氣，所以這段時間她盡量讓自己吃得好，也有做運動強壯身體。

而主打歌《I'm Not Cool》是由她與老闆Psy及男友E'Dawn一起填詞，她對今次能同時推出《I'm Not Cool》和《Good Girl》2首歌表示很開心，而E'Dawn有為收錄歌曲《Party, Feel, Love》獻聲，她就表示很多謝男友，又指男友的存在為她帶來很大力量，坦言與男友雖然在音樂上的風格有很大不同，但平時會分享各自的意見和想法，最後還是可以取得共識，而她笑言與老闆Psy經常吵架：「我們每天都吵架，但今次意外地沒有吵得那麼厲害，他相信泫雅會做得好。」