可持續概念打造　聯名環保牛

採用可持續發展概念製作的環保時裝早已成為潮流大勢，不同風格、市場定位的服裝品牌都一樣有專屬環保系列，好似瑞典服裝品牌H&M早於2012年已經Conscious Exclusive，利用一些從回收廢棄物轉化而成的環保物料打造可持續發展的環保時裝。今回，H&M更邀請美國傳奇丹寧服裝品牌Lee聯名合作，雙方攜手推出從設計到生產過程都符合環保新世代的丹寧服裝系列。

一般丹寧服裝生產過程中往往需要用上大量棉紗編織布料，並經過化學物料進行染色工序，對於生態環境及水源的影響絕對唔少。是次Lee x H&M聯名系列推出的百分百再生棉丹寧服裝就用上80%工業用後廢料及20%消費用後廢料製作，部分款式更完全不含棉花（以可再生人造纖維取代），男裝系列將會有牛仔褲、工人褲、工裝外套及漁夫帽推出，以環保手法呈現最正宗的丹寧工裝風格；女裝系列則以寬鬆剪裁營造90年代懷舊風格。

除了多款不同深淺洗水效果的牛仔褲及牛仔褸外，更同步推出緊身胸衣及Texloop再生棉運動衞衣，讓女生更完美配襯聯名系列單品。品牌更首次在官方網站分享採用生命周期評估（LCA）方式得出的數據，列出每款產品由原材料以至最終成品於各個階段對於水源、二氧化碳及能源範疇對環境的影響，消費者通過如此透明的資訊就可以對環保有更深入了解（2月中發售）。