i奶和地司　國寶級胸器

配得上「國寶」二字，當然係正嘢啦！除咗稀有動物外，唔少天賦異稟嘅奇人異士都獲得呢個稱號，包括嗰啲好好波嘅運動員同埋寫真妹！你無睇錯，寫真妹都有「國寶級」，佢就係I Cup寫真女優和地司，淨係一個「Ｉ」字，已經足以成為好多人心目中嘅1級之選！

好波又有腦

胸大嘅女人，相信大家都見過唔少，但去到I Cup而又生得靚嘅女人，真係唔多！幸好，日本寫真界一向唔會令支持者失望，喺各大出版商努力發掘下，頻頻有 Cup數同級數都驚為天人嘅靚女出道，為讀者呈現一幕幕波濤洶湧嘅畫面，而和地司嘅I Cup爆乳更被人稱為「國寶級」，真係好有霸氣！

今年27歲嘅佢，早喺2011年出道，但唔係拍寫真，而係以美少女組合「MEGURIAI」成員嘅身份登台表演，但係明眼人都知佢嘅賣點喺個胸度，所以當佢察覺到組合發展唔係咁順利之後，即刻轉軚加入寫真界，所以話，「波大無腦」嘅講法絕對唔成立！

主動又親民

講真，阿妹嘅顏值確係唔錯，笑起上嚟仲成個妹妹仔咁可愛，相當得人鍾意，加上佢擁有一對足以令男人投晒降嘅「胸器」，既堅挺又夠彈，所以自2014年推出首隻寫真映像作品以來，人氣一直高企。為人醒目嘅佢，仲好識得自我增值，曾經喺A＆G學院修讀配音演員同電台廣播課程，令佢有本事擔任電台節目主持，兼且可以喺電視同電影圈爭取演出機會，到咗近年仲做埋網紅添！

其實除咗幕前演出之外，鍾意飲番兩杯嘅佢，仲會去到表演場館開設飲酒暢談會，同台下觀眾舉杯暢飲，表現極之親民，難怪佢有咁多粉絲，「國寶級」呢個稱號真係得來不易！

和地司

年齡：27歲

身高：4呎10吋

三圍：36-24-35